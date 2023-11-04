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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X adlı platformdan yaptığı açıklamada "Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail’in kendini savunma hakkı var' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir" dedi.

Çelik açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Gazzelilerin 'yaşama hakkı'nı esas almadan kim sadece İsrail’in kendini savunma hakkı var diyorsa, bu insanlık suçlarının faillerindendir. Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra İsrail’in kendini savunma hakkı var diyerek Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenler, bu cinayet makinesinin asıl destekçisidir.

Netanyahu bir katliam siyaseti izlerken Batılı ülkeler şimdiye kadar hiç gür sesle insan hakları ve hukuktan bahsetmediler. Tam tersine 'İsrail’in kırmızı çizgilerle bağlı olmadığını' söylüyorlar. 'İsrail’e kırmızı çizgi sunmuyoruz' diyenler 'daha çok cinayet işle' demektedirler. Barbarlık topyekun insanlığa savaş açmıştır. Savaş sadece Gazze’de değil, insanlığın kalbindedir. Her kim Gazzelilerin yaşama hakkından bahsetmeden tek başına “İsrail’in kendini savunma hakkı”ndan bahsediyorsa tetikçinin arkasındaki odur. Her kim masum çocukların ölümünün ardından “İsrail’e kırmızı çizgi sunmuyoruz” diyorsa insanlığa açılan savaşın asıl planlayıcısıdır.