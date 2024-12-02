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        Binyamin Netanyahu, ateşkes ihlâli konusunda Hizbullah'ı hedef aldı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da yaşanan ateşkes ihlâlinden Hizbullah'ı sorumlu tuttu. Netanyahu, ihlâle karşılık sert yanıt verebileceklerini ifade etti. İsrail Ordu yetkilileri ise yanıtın denk olmayacağını; çok daha fazla güç ile karşılık verileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:44
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        Netanyahu, Hizbullah'ı hedef aldı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Aralık akşamı yaptığı açıklamada Lübnan'da yaşanan ateşkes ihlâlinden Hizbullah'ı sorumlu tutarak sert yanıt verebileceklerini ifade etti.

        Netanyahu yaptığı açıklamada "Ateşkes planına sadık kalmakta kararlıyız ancak ateşkes çiğnenirse cevap vereceğiz ve bu cevap sert olabilir." dedi. Cebel-el Rus'a gerçekleştirilen roket saldırısının ciddi bir ateşkes ihlâli olduğunu dile getiren Netanyahu, İsrail'in bu gibi hamlelere güçle cevap vereceğini söyledi.

        İsrail askerî yetkilileri ise cevaplarının denk olmayacağını ve çok daha fazlasıyla yanıt bulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "İki roket karşılık iki roketle karşılık vermeyeceğiz. Çok daha fazla güç kullanacağız." denildi.

        Pentagon'dan yapılan açıklamada ise yaptığı açıklamada ABD'nin Lübnan'da ateşkesi ihlâl eden olayları takip yeteneğine henüz sahip olmadıkları belirtilirken ateşkesin sürdüğü ifade edildi.

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