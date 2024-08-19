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        Netanyahu, görüşmeyi reddetti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Londra'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına yönelik itirazını geri çekmesi nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmeyi reddettiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 01:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:26
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        Netanyahu, görüşmeyi reddetti
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        Kanal 13 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra'nın itirazını geri çekmesine öfkelenen Netanyahu, bölgeyi ziyaret eden Lammy ile İngiltere tarafının talebine rağmen görüşmedi.

        İngiliz yetkililer, Netanyahu ile Lammy arasında görüşme ayarlamak için birden fazla talepte bulunurken Başbakan, programlarının çakıştığı gerekçesiyle 16 Ağustos'ta görüşmeyi reddetti.

        "NETANYAHU'YLA BİR ARAYA GELME PLANI YOKTU"

        İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanladı. AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna bakanlıktan verilen yazılı yanıtta, "Dışişleri Bakanı, 14 Temmuz'da, göreve geldikten sonraki ilk İsrail ziyaretinde Başbakan Netanyahu'yla görüşmüştü." ifadeleri kullanıldı.

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        Lammy'nin 16 Ağustos'ta Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile birlikte yaptığı ziyarete değinilen açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 16 Ağustos'ta Fransız mevkidaşıyla yaptığı ziyarette İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'le bir araya gelerek acil ateşkes ve tüm esirlerin salıverilmesi çağrısını, bölgesel tansiyonun yükseldiği bir ortamda yineledi. Bu ziyarette Netanyahu'yla bir araya gelme planı yoktu." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen ay Netanyahu'yla bir görüşme gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.

        İngiltere'de Starmer liderliğindeki yeni hükümet, UCM Başsavcısı'nın İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına yönelik itirazını 26 Temmuz’da geri çekmişti.

        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, Starmer liderliğindeki yeni hükümetin, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceğini, bunun nedeninin ise mahkemenin karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirtmişti.

        David Lammy, 16 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ile İsrail'i ziyaret etmişti.

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