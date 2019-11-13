13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentinde yer alan Güney Bölgesi Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası açıklama yapan Netanyahu, "Teröristlerin liderleri biliyor ki onları hedef alabiliriz ve gerçekten her kim ki bize saldırırsa onu hedef alırız." dedi.
İsrail'in gerginliği tırmandırmak istemediğini öne süren Netanyahu, "Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir." diye konuştu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Savunma Bakanı Bennett de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in önemli ve caydırıcı başarılar elde ettiğini ileri sürerek, "daha yolun başında olduklarını" vurguladı.
Bennett, "Öyle görünüyor ki İslami Cihad, Gazze'yi şu anda yaşanandan daha büyük bir zarara uğratmak istiyor. Ancak bu onların bileceği iş." ifadelerini kullandı.
64 İSRAİLLİ YARALANDI
KAN'ın haberine göre, Filistin direniş gruplarının Gazze Şeridi'nden İsrail bölgelerine attığı roketlerden dolayı şu ana kadar 64 İsrailli yaralandı.
Haberde, 6 yaralının hastanelere kaldırıldığına vurgu yapılırken, birçok yaralının ayakta tedavi edildiği, bazı İsraillilerin de paniğe kapıldığı ifade edildi.
Öte yandan KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun salı gününden bu yana Gazze Şeridi’nden İsrail bölgelerine yaklaşık 400 roket atıldığını duyurduğu aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.
Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hâl ilan edilmişti.
Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!