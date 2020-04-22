Netanyahu-Gantz hükümeti Filistin için zor günlerin habercisi

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail'de ikisi geçen yıl olmak üzere üç erken seçime neden olan ve bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi, Netanyahu ve Gantz'ın pazartesi akşamı "acil birlik hükümeti" kurulması konusunda gerekli anlaşmayı imzalamasıyla son buldu.
Söz konusu anlaşmayla İsrail'deki koalisyon krizi sona ererken, işgal şartları altındaki Filistin'i ise daha da zor günler bekliyor.
Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan ve Filistin karşıtı görüşleriyle ön plana çıkan partilerin tamamının yeni hükümette yer alması bekleniyor.
- Netanyahu ve Gantz, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin "ilhakı" konusunda anlaştı
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Yeni koalisyon hükümetinin en önemli hedefleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" yer alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planıyla Washington yönetimi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakına" yeşil ışık yaktı.
Bu gelişmenin ardından Washington ile Tel Aviv'in ortaklaşa kurduğu komite, sözde barış planına göre Batı Şeria'da "İsrail'e ilhak" edilecek bölgelerin haritalandırılmasına başladı.
Netanyahu, Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin bir an önce "ilhak" edilmesini isterken, Gantz bu konuda adımların dikkatli atılmasını istiyordu.
İki liderin koalisyon görüşmelerinde ayrıştığı konuların başında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" yöntemi ve zamanlaması geliyordu.
Gantz, "ilhakın" uluslararası toplumla koordineli olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesinin ardından yapılmasını isterken, Netanyahu ise Washington yönetimiyle istişare ederek ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminden önce gerekli çalışmaların yapılmasında ısrar etti.
Görüşmeler sonunda Ganzt, Netanyahu'nun ilhak konusundaki şartlarını kabul etti.
- 1 Temmuz itibarıyla "ilhaka" başlanacak
İki liderin imzaladığı koalisyon hükümeti anlaşmasına göre, 1 Temmuz'dan itibaren Netanyahu, ABD yönetimiyle istişare ettikten sonra Batı Şeria'daki bölgelerin "İsrail'e ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.
Böylelikle, İsrail'e birkaç ay içerisinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etme yolu açıldı.
Söz konusu bölgelerin Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın yüzde 30'una tekabül ettiği belirtiliyor.
İsrail, söz konusu ilhak planıyla, Filistinlilerin iki devletli çözüm için dile getirdiği, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması şartını görmezden geliyor.
Uzmanlar, İsrail'in ilhak planını uygulamaya başlaması halinde bölgedeki tansiyonun daha da artacağı ve Filistin-İsrail meselesinde günden güne azalan iki devletli çözüm olasılığının da ortadan kalkacağı yorumunu yapıyor.
- "İlhak, müzakere yoluyla çözümün sonu olur"
Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Netanyahu ve Gantz'ın koalisyon anlaşmasını imzalamasının ardından yeni hükümete "ilhak uyarısı" yaptı.
Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetimine işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin topraklarını ilhak planından vazgeçmeye çağırarak, "İşgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme taahhüdünde bulunan bir koalisyon hükümeti, Orta Doğu'nun güvenlik, barış ve istikrarına yönelik tehdittir. İlhak, müzakere yoluyla çözümün sonu olur." ifadelerini kullandı.
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