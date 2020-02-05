Netanyahu, "Filistin topraklarını ilhak meselesini" seçimlerden sonraya erteledi

AA

Haaretz Gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Netayahu, işgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Beyt Şemeş bölgesinde yaptığı konuşmada, "Böyle bir fırsatın (yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakı) elimizden kaçmasına izin vermeyeceğiz. Bunu biz ortaya attık ve biz gerçekleştireceğiz. Ama bunun için, sınırlarımızı ve geleceğimizi güvence altına almak için tüm Likud üyelerinin seçimlerde oy kullanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Netanyahu'nun son sözlerinin, daha önce hem kendisinin hem de Likud yetkililerinin yaptığı ve "söz konusu bölgelerin seçimlerden önce ilhak edileceği" yönündeki açıklamalarla çeliştiği vurgulandı.

Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in geçen perşembe, "İsrail'den ilhak meselesini seçimlerden sonraya bırakmasını istemesi" üzerine bu yönde bir karar aldığı öne sürüldü.