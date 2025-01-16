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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Trump'a teşekkür | Dış Haberler

        Netanyahu'dan Trump ve Biden'a teşekkür telefonu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'deki anlaşmayla ilgili teşekkürlerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 01:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 01:40
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        Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı telefon görüşmelerinde seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a rehinelerin serbest bırakılması konusunda verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

        Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Donald Trump ile yakın bir zamanda Washington'da görüşmek üzere planlama yaptı.

        Binyamin Netanyahu ayrıca Joe Biden'a da rehinelerin geri dönüşüne ilişkin anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.

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