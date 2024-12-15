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        Netanyahu'dan Suriye açıklaması

        İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ve vekillerinin hala zorluk oluşturduğunu" ve Suriye ile çatışmaya girmek konusunda istekli olmadıklarını iddia ederek, Suriye'ye yönelik politikayı sahadaki gerçeklere göre belirleyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:30 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:30
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        Netanyahu'dan Suriye açıklaması
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için çalışmaya devam ettiklerini savunarak, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile dün gece bu konuyu görüştüğünü belirtti.

        Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler, Suriye'deki gelişmeler, İran ve Hizbullah ile çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "ORTADOĞU'NUN YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİK"

        "Orta Doğu'nun yüzünü değiştirdiklerini" ifade eden Netanyahu, "Suriye, Lübnan, Gazze ve İran'ın bir yıl öncekiyle aynı olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ve vekillerinin hala zorluk oluşturduğunu" ve Suriye ile çatışmaya girmek konusunda istekli olmadıklarını iddia ederek, Suriye'ye yönelik politikayı sahadaki gerçeklere göre belirleyeceklerini kaydetti.​​​​​​​

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        Netanyahu, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için çalışmaya devam edeceklerini de ileri sürdü.

        ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile dün gece bu konuları görüştüğünü kaydeden Netanyahu, "Çok dostça, sıcak ve önemli bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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