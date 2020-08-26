Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı

AA

Netanyahu, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir İsrail askerine Lübnan tarafından ateş açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Lübnan Hizbullahı'nı uyardı.

Hizbullah'ın "saldırganlığı" nedeniyle Lübnan'ı tehlikeye attığını söyleyen Netanyahu, "Hizbullah'a İsrail'in ezici gücünü denememesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İsrail yönetiminin askerlerine ateş açılmasını ciddi şekilde ele aldığını dile getiren Netanyahu, "Vatandaşlarımıza karşı yapılan hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Bize karşı yapılacak her saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, sınırdaki askerlerine ateş açılmasını gerekçe göstererek bu sabah erken saatlerde sınırın Lübnan tarafındaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlemişti.