Netanyahu'dan "çok komplike" mesajı

Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu, esir takası müzakereleri için Kahire'ye giden İsrailli müzakere heyetiyle yaptığı görüşmenin akabinde hükümetin haftalık toplantısına katıldı.

Netanyahu burada yaptığı konuşmada, İsrail'in ister saldırı isterse savunma olsun her türlü tehditle yüzleşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"AĞIR BEDEL ÖDETMEYE KARARLIYIZ"

"Nefsi müdafaaya ve herhangi bir cepheden bize saldırmaya cüret edecek herhangi bir düşmana ağır bedel ödetmeye kararlıyız." diyen Netanyahu, şöyle devam etti:

"Çok komplike bir müzakere yürütüyoruz. Bu sadece verme üzerine değil alma ve verme üzerine kurulu bir müzakere. Esnek olabileceğimiz mevzular olduğu gibi esnek olamayacaklarımız da var. Bunların ikisi arasında nasıl ayrım yapacağımızı iyi biliyoruz."

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Esir takası için daha önce dile getirdikleri şartlarda (Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün elde tutulması ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmemesi) kararlı olduklarını kaydeden Netanyahu, Hamas'ın bu şartları reddettiğini ve Doha'daki müzakerelere heyet bile göndermediğini aktardı.

Netanyahu, baskı uygulanması gerekenin İsrail hükümeti değil Hamas ve onun Siyasi Büro Başkanı Yahya es-Sinvar olduğunu dile getirdi.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve müzakerelerin "ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda" yapıldığını ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamas ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetmişti.

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Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını söylemişti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.