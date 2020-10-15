Netanyahu: "BAE ile yapılan anlaşmada gizli maddeler yok"

AA

Netanyahu, BAE ile imzalanan anlaşmanın onaylanması için yapılacak oylama öncesi Mecliste konuştu.

Başka Arap ülkeleriyle de benzer anlaşmalar imzalamayı umut ettiklerini belirten Netanyahu, Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelere de değindi.

İsrail Başbakanı, "Bu müzakereler gelecekte sağlanabilecek barışın ilk işareti olabilir ancak Hizbullah'ın kontrolünde olduğu sürece Lübnan ile barış olmayacak." ifadelerini kullandı.

BAE ile 15 Eylül'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasında gizli maddeler olduğu yönündeki iddiaları reddeden Netanyahu, "BAE ile yaptığımız anlaşmada gizli ekler veya gizli maddeler yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'nun dışındaki tüm partilerin desteğiyle Mecliste kabul edilmesi bekleniyor.