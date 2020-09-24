Netanyahu ailesinden Beyaz Saray'a bavullar dolusu kirli çamaşır!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesinin, Washington'a yaptığı resmi ziyaretlerle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Washington Post gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Netanyahu ailesi, Beyaz Saray'daki konuk evinde misafir edildikleri ziyaretlere yanlarında 'bavullar ve çantalar dolusu kirli çamaşırla' birlikte geldi.
Netanyahu ailesinin kirli çamaşırlarının Beyaz Saray personeli tarafından temizlendiği belirtildi. Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, "Netanyahular, yıkanması için bize kirli çamaşır getiren tek ziyaretçiler. Birkaç ziyaretten sonra bunun kasıtlı yapıldığını anladık" ifadelerini kullandı.
İddiaları reddeden İsrailli yetkililer ise suçlamaları 'saçma' olarak niteledi ancak Netanyahu'nun geçmişte çamaşır temizleme işlemleriyle ilgili başka suçlamaların hedefi olduğunu kabul etti.
2016'da Netanyahu, başbakanlık ofisi ve İsrail başsavcısına dava açarak kendi çamaşır temizliği faturalarının açıklanmasını engellemeye çalışmıştı. Davaya bakan yargıç Netanyahu lehine karar almış ve İsrail liderinin temizlik faturaları gizli kalmıştı.
İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kirli çamaşır iddialarının İsrail'in BAE ve Bahreyn ile vardığı normalleşme anlaşmalarını gölgelemek için ortaya atıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Örneğin bu ziyarette, kuru temizleme yoktu ve sadece birkaç gömlek yıkandı. Başbakan'ın takımı ve Bayan Netanyahu'nun elbisesi ütülendi. Ve evet, Başbakan'ın 12 saatlik uçuşta giydiği pijama takımı da yıkandı" ifadeleri kullanıldı.
Bir başka ABD'li yetkili ise Netanyahu'nun son ziyaretinde kirli çamaşır bavulları bulunmadığını ancak önceki ziyaretlerde bu durumun yaşandığını söyledi. Washington Post gazetesi Trump ve Obama döneminde görev yapan birçok yetkilinin iddiaları doğruladığı bilgisini paylaştı.
Geçtiğimiz Aralık ayında da Netanyahu ailesinin Portekiz'e yaptıkları ziyarette beraberlerinde 11 bavul kirli çamaşır götürdükleri öne sürülmüş, Netanyahu'nun ofisi bavulların Başbakan'ın üzerinde çalışması gereken evraklarla dolu olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı.
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