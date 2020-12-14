İsrail’e resmi ziyarette bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.
Netanyahu, Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde O’Brien ile düzenlediği basın toplantısında, İran’ın dünya barışını tehdit ettiğini ileri sürerek, “Dünya barışına yönelik bu büyük tehdidi önlemek için hepimiz birleşmeliyiz.” dedi.
İran’ın bölgede ve dünyada “terör örgütlerini” desteklediğini iddia eden Netanyahu, “Bugün İran İslam Cumhuriyeti engellenmezse, yarın, Avrupa ve Amerika'yı hedef alabilecek nükleer savaş başlıkları taşıyan füzelere sahip olacak ve küresel bir zorba haline gelecektir. Böylece herkesi tehlikeye atacaktır.” ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Netanyahu, ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn, Sudan ve Fas’ın İsrail ile normalleşmesinde oynadığı rolü takdir ettiğini belirterek O'Brien’e hitaben şunları söyledi:
“Başkan Donald Trump, Tahran’daki zorbaları şımartmak yerine en ağır yaptırımları uygulama politikasını benimsedi. Bu politika Orta Doğu’da çok büyük bir destek aldı. İsrailliler ve Araplar, Trump’ı, İran ile yapılan en kötü nükleer anlaşmadan çekildiğinde takdir etti. Şimdi de İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı. O’Brien bence sen de bunu onaylıyorsun.”
Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ise, Netanyahu’nun İsrail’in 4 Arap ülkesiyle (BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas) normalleşmeye gitmesi konusunda attığı “cesur” adımdan dolayı tebrik etti.
O’Brien, İsrail’in Arap ülkeleriyle anlaşmasının önemine vurgu yaparak, “Yapılan tüm anlaşmalar çok önemliydi. Ancak hiçbiri Yahudi halkıyla tarihi bağları olan Fas’la yapılanı kadar büyük değildi.” ifadelerini kullandı.
Pazar günü İsrail’e resmi ziyarette bulunan O’Brien, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat’a da ABD Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası takdim etti.
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