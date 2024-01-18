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        Haberler Dünya Netanyahu, ABD'ye 'Filistin devleti fikrine karşı olduğunu bildirdiğini' söyledi

        Netanyahu, ABD'ye 'Filistin devleti fikrine karşı olduğunu bildirdiğini' söyledi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ABD yönetimine bildirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:26 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:26
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        Netanyahu ve ABD arasında 'Filistin' anlaşmazlığı
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        Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'a karşı kesin bir zafer" elde edene kadar Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceklerini ifade etti.

        İsrail Başbakanı, ABD medyasında yer alan "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine, "Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir." dedi.

        Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini aktaran Netanyahu, "Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor."şeklinde konuştu.

        Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda yalnızca, İsrail'in, Gazze'nin tamamı üzerinde güvenlik kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak bir anlaşmayı kabul edeceğini söyleyen Netanyahu, bunu da ABD'li yetkililere söylediğini belirtti.

        Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden sonra İsrail'in, Ürdün'ün batısındaki tüm toprakları kontrol altına alması gerektiğini savunarak "Bu durum da egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabilirsiniz?" ifadesini kullandı.

        ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

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