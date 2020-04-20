20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin şubat ayında yurt dışı varlıkları 251,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 584,2 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),şubat ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.
Buna göre, şubat sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,2 azalışla 251,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 3,3 düşüşle 584,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, şubat sonunda eksi 332,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 352,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Aynı dönemde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,1 artışla 107,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 azalışla 92,7 milyar dolar oldu.
Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 5,7 düşüşle 44,8 milyar dolara indi.
Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye),piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 6,4 azalışla 155,6 milyar dolara geriledi.
PORTFÖY YATIRIMLARI 129.9 MİLYAR DOLAR
Portföy yatırımları, şubatta 2019 sonuna göre yüzde 4,4 azalarak 129,9 milyar dolara indi.
Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 13,5 düşüşle 28,2 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18,9 gerilemeyle 12,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,3 artışla 50,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Diğer yatırımlar, şubatta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 1,1 azalarak 298,7 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 0,1 yükselerek 34,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 13,4 artarak 15,5 milyar dolar oldu.
Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 azalarak 65,5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 1,9 gerileyerek 96,4 milyar dolara indi.
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