Net UYP açığı mart ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.
Buna göre, mart sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,5 azalışla 286,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,7 gerileyerek 514 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, mart ayında eksi 227,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2021 sonunda eksi 228,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Rezerv varlıklar kalemi martta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 4,7 azalarak 105,9 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 düşüşle 121,1 milyar dolara geriledi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,4 yükselişle 54,3 milyar dolara çıktı.
Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle martta 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,1 azalışla 107,2 milyar dolara geriledi.
PORTFÖY YATIRIMLARI 91 MİLYAR DOLAR
Portföy yatırımları, martta 2021 yıl sonuna göre yüzde 5,2 azalarak 91 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 0,4 azalışla 18,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 31,1 düşüşle 2,4 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 4,7 gerileyerek 43,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Diğer yatırımlar, martta 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,6 artışla 315,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 3 yükselişle 35,9 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 21,7 artışla 11,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,4 azalarak 65,7 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,3 gerileyerek 97,1milyar dolara düştü.
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