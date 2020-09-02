İHA

Buna göre, Haziran 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2020 verilerine göre varlıklar 1 milyar 183 milyon dolar artarken, yükümlülükler 922 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise Mayıs 2020 dönemine göre 2 milyar 105 milyon dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 184 milyon dolar, 258 milyon dolar ve 361 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 183 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 984 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 601 milyon dolar ve 461 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 922 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2020 dönemine göre 683 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 368 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 694 milyon dolar arttı.

Haziran 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 105 milyar 517 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 15 milyar 128 milyon dolar gerçekleşerek Mayıs 2020 dönemine göre 1 milyar 314 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.