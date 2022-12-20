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NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Net asgari ücret nedir ve 2023 net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Net asgari ücret son durum, işçi ve işverenlerin gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yeni asgari ücret zammını belirlemek amacıyla üçüncü kez toplanıyor. İşte, Net asgari ücret zammı hakkında merak edilenler...

Giriş: 20.12.2022 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Net asgari ücret zammı, 20 Aralık günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından yeniden gündeme gelecek. 2022 yılında Temmuz ayında uygulanan zammın ardından 5 bin 500 lira 35 kuruş olan net asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, Net asgari ücret nedir ve 2023 net asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorularının yanıtı...

  • NET MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

    Net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paraya verilen addır. Net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak yapılır.

  • NET VE BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

    Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

    Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3.KEZ TOPLANIYOR!

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık saat 14.00'da yapılacak.

  • "TOPLANTIDAN SONRA UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 20 Aralık salı günü saat 14.00’te üçüncü kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz” dedi.

    Komisyon toplantısından sonra asgari ücret kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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