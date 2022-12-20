YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
Komisyonun önceki toplantılarında işçi, işveren veya hükümet tarafından masada ücret rakamı telaffuz edilmedi. Bakan Bilgin’in açıklamasına göre, bugünkü toplantıda taraflar rakamlarını söyledikten sonra karara bağlanacak.
Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine bu yılın başından itibaren son verildi. Belirlenecek brüt ücretten sadece yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi işçi payı kesilecek. İşveren ise brüt ücret üzerinden yüzde 15,5 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi işveren payı ödeyecek. Böylece işverenin maliyeti brüt asgari ücretin yüzde 17,5 üzerinde olacak.