Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Göztepe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, İzmir ekibinde Teknik Direktör Nestor El Maestro, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren El Maestro, “Tabii ki üzgünüz. Bizim için zor bir gün. İyi bir karşılaşma oynadığımızı düşünüyorum ama istediğimizi alamadık. İstediğimizi almak için tempo, enerji, arzu, istek ve hırs vardı ancak puan alamadık. Bundan dolayı da çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.
Takımın ligi nerede bitireceğini öngördüğü sorusunu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Nestor El Maestro, “Sezon sonunda burada olduğum takdirde, şu andan çok daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. Ama Türk futbolunda bu baskı fazla. Ligin başında, düşme potasında olduğunu görmek farklı baskı oluşturabiliyor. Türk futbolunda yeniyim ve zorlu bir zamanda göreve geldik. Taraftarımızın, yönetimimizin ve camianın beklentileri çok büyük. Düşmeyi göz önünde bulundurmayız bile. Düşme hattından çok daha uzakta bitireceğimizden eminim” dedi. İrfan Can Eğribayat’ın maçta yediği gol hakkın da konuşan genç çalıştırıcı, “Söylenecek çok fazla bir şey yok. İrfan bence bu ligin en iyi kalecilerinden. Ona sahip olduğumuz için mutluyuz. Sadece bir şanssızlık diyelim” ifadelerini kullandı. El Maestro son olarak maçta sistem değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek, “Yediğimiz gollerin çok fazla sistemle alakası yok. Bazı kişisel hatalardan ya da bazı detaylardan yenilen gollerle geriye düştük. Bu detayları hangi sistemin çözeceğini cevaplayamayız. İkinci yarının başlarında erken bir zamanda sistem değişikliği yapmayı düşünmedim” diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!