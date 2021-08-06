Nestlé Türkiye, Dikey Vitamin’e ortak oldu

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Nestlé, bütünsel sağlık yönetimine yaklaşımı değiştiren beslenmeyle ilgili terapi ve tedaviler geliştirmeyi amaçlayan Nestlé Health Science Türkiye öncülüğünde, Türkiye’de faaliyet gösteren Dikey Vitamin’in hisselerinin bir bölümünü satın alarak, önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi.

Türkiye’nin ilk entegral beslenme fabrikasının temelini 250 milyon TL yatırımla Ekim 2020’de atan Nestlé Health Science Türkiye, yeni bir yatırımını da tüketici sağlığı alanında Dikey Vitamin ortaklığı ile gerçekleştiriyor. Türkiye’de yükselen e-ticaret kanalında supplementler.com ve vitaminler.com platformlarıyla 2012 yılından bu yana hizmet veren Dikey Vitamin, sektörünün önde gelen markalarının yanı sıra, yerel üretim ile kendine ait olan markalarını da tüketicilere sunuyor.

Bu ortaklığın Nestlé Türkiye’nin tüketici sağlığı alanındaki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten Nestlé Türkiye CEO’su Yasser Abdul Malak, “Özellikle pandemi ile birlikte büyüyen e-ticaret fırsatlarını düşünerek Nestlé Health Science öncülüğünde Dikey Vitamin’in azınlık hissesini satın aldık, vitamin ve mineral destekleri pazarında anlamlı bir yatırımı hayata geçirdik. Bütüncül bir pazarlama anlayışı ile ilerleyerek, bireylerin beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek üzere, sağlık ve iyi yaşam alanındaki öncü rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. Dikey Vitamin ekibi ile birlikte yenilikçi sinerjiler yaratarak tüketicilere hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz da tüketici sağlığına yönelik yatırım stratejilerini önceliklendirdiklerini ve bu satın almanın güçlü büyüme ivmesine katkıda bulunacağını vurguladı. Yaz “Bu yatırımla birlikte önceliğimiz olan eczane kanalını da destekleyerek tüketicilerin ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz. Dikey Vitamin ile iş birliğimiz, markalar ve kanallar açısından mevcut sağlık ve beslenme portföyümüzü tamamlıyor.” derken, bu ortaklığın aynı zamanda coğrafi büyüme için de önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Dikey Vitamin Kurucu Ortakları Jack Ojalvo ve Cömert Tavaslıoğlu da “Bizim için çok heyecanlı bir adım. Bugüne kadarki başarılarımızı, bu ortaklıkla daha büyük ve yeni hedeflere taşıyacağımıza dair inancımız tam. Tüketiciye doğrudan erişim (D2C/Direct-to-Consumer) modelimizi koordineli bir şekilde güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.