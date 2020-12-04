Cavadzade, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ailesi birlikte yemek yemişti. Güzel oyuncu, sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.



Cavadzade paylaşımına "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düştü. Gökhan Alkan ise bu paylaşıma, “Günde 10 bin adım kalbimizi korur” yorumunu yaptı.