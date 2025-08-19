Habertürk
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Nesrin Cavadzade pareosunu, üzerinden çıkarmadı - Magazin haberleri

        Pareosunu, üzerinden çıkarmadı

        Nesrin Cevadzade, tatil yaptığı Bodrum'da pareosunu, gün boyunca üzerinden çıkarmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 20:02 Güncelleme: 19.08.2025 - 20:03
        Gün boyunca çıkarmadı
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nesrin Cevadzade, Bodrum Güvercinlik’teki bir otelde görüntülendi.

        Otelin plajında kiraladığı locada, gün boyu pareosunu üzerinden çıkarmayı tercih etmeyen Nesrin Cevadzade, günü menajeriyle sohbet ederek ve köpeğiyle oynayarak geçirdi.

        Nesrin Cevadzade, bir ara köpeğinin tuvaletini yapınca ıslak mendille şezlongu temizledi.

        #Nesrin Cevadzade

