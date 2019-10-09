"BİR TÜRLÜ CİDDİLEŞEMİYORUM"

Paylaşımlarında aslında kendisini eleştirdiğini söyleyen Cavadzade, "Benim Instagram paylaşımlarım hep troll aslında ama bunu anlamayanlar var. Ben yazdıklarımla çok eğleniyorum. Oradaki mizahı çoğunlukla anlamıyorlar, bu çok üzücü oluyor. Ben de bir türlü ciddileşemiyorum. Çoğunlukla kendimle dalga geçiyorum aslında ama bu anlaşılmıyor" dedi.