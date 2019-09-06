Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslişah Alkoçlar Düzyatan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşları ile birlikte bir restoranda buluşan Alkoçlar, uzun süre arkadaşları ile oturup sohbet etti.

Akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrılan Neslişah Alkoçlar'ın spor şıklığı ve sade güzelliği dikkatlerden kaçmadı.