Türk voleybolunun sembol isimlerinden Neslihan Demir Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VakıfBank'ta getirildiği önemli görev nedeniyle çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

VakıfBank'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Güler, "VakıfBank ilk profesyonel transferimi yaptığım kulüp, bende çok emeği var. Emeklerin karşılığını vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. VakıfBank ile olan gönül bağımı böyle bir görevle devam ettirmek benim için çok önemli. Çok tatlı bir heyecanım var. Sabırsızlıkla sezonun açılmasını bekliyorum." diye konuştu.

Neslihan Demir Güler, VakıfBank'ın her zaman büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "VakıfBank, ben olsam da olmasam de her zaman her kupaya talip bir kulüp. Ben de bu aileye katılıyorum. Aynı iddiayla her kupaya talip olarak, yolumuza devam edeceğiz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"GUIDETTI İLE TEKRAR ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR KEYİF"

Neslihan Demir Güler, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile tekrar çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İtalyan başantrenörün çok başarılı bir kariyere sahip olduğunu anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Sporculuğum döneminde benim üzerimde çok emeği var. Hem milli takımda hem de VakıfBank'a ilk geldiği dönemde kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Sporculuğuma çok büyük katkıları olmuştur. Zaten başarıları saymakla bitmiyor. Her zaman çok saygı duyduğum ve çok sevdiğim bir insan. Onunla tekrar çalışmak benim için büyük bir keyif olacak. Bunun için de çok heyecanlıyım."

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZ MEŞALEYİ EN ÜST NOKTAYA TAŞIYOR"

Neslihan Demir Güler, kendisinin de içinde bulunduğu jenerasyonla çıkışa geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, "2003 yılında 'Filenin Sultanları' adı altında çıkmıştık. Bu meşaleyi genç arkadaşlarımız bizden aldı ve her geçen gün daha üst noktaya taşıyorlar. Her seferinde güçlü kadınlar olduğumuzu göstermek bizim için çok önemli. Şu anda milli takımda bulunan arkadaşlarım başarıları, sahadaki duruşları ve her şeyleriyle bunu kanıtlıyor. Böyle bir ailenin bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde başarılı bir performans sergilediğini anlatan Güler, "Herkes görevini çok iyi yapıyor ve tüm oyuncular birbirinden kıymetli. Yedekte olanlar bile girdiğinde görevini en iyi şekilde yapıyor. Baktığımızda bir maç Meryem, bir maç Hande, bir maç Zehra yıldızlaşabiliyor. Bütün oyuncularımız her an katkı verebilecek durumda. Guidetti'nin uyguladığı takım oyunu bütün oyuncularımızı yıldızlaştırıyor." şeklinde görüş belirtti.

"HİSLERİMİ KELİMELERLE ANLATMAK BİRAZ ZOR OLUYOR"

Neslihan Demir Güler, oyunculuk kariyeri boyunca Türk voleyboluna başarılı şekilde hizmet etmenin kendisi için çok büyük gurur olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işe çok uzun yıllar emek verdim. Belki de birçok kızımızın voleybola başlamasına sebep oldum. Ben ve takım arkadaşlarım voleybol sporunun duyulmasına ve gelişmesine katkı sağladık. Bu çok gurur verici bir durum. Hislerimi kelimelerle anlatmak biraz zor oluyor. Arkadaşlarımla bu ailenin biraz daha görünen yüzü olarak, voleybol ailesini çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bizden sonra gelenler de aynı şekilde temsil ediyorlar."

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle yakın zamanda kick boksa başladığını aktaran Neslihan Demir Güler, "25 senedir spor disipliniyle büyüdüğüm için bir spor yapmak istedim. Farklı bir spor olmasını istedim. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle başladım. Çok da keyif aldım. Elimden geldiğince antrenmana gidip hem ter hem de stres atıyorum. Sporcu disiplinimi kick boks ile sürdürmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.