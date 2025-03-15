Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğullarının ismini açıkladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, oğullarına Aziz ismini verdiklerini duyurup ilk paylaşımda bulundu
Giriş: 15.03.2025 - 22:10 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:10
2016'da hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, oğullarına Aziz adını verdiklerini duyurdu. Kadir Doğulu, eşi ve oğluyla birlikte çekilen ilk kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak; “Hoş geldin Aziz oğlum” notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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