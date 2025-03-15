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        Haberler Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğullarının ismini açıkladılar - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğullarının ismini açıkladılar

        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, oğullarına Aziz ismini verdiklerini duyurup ilk paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 22:10 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:10
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        Oğullarının ismini açıkladılar
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        2016'da hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, oğullarına Aziz adını verdiklerini duyurdu. Kadir Doğulu, eşi ve oğluyla birlikte çekilen ilk kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak; “Hoş geldin Aziz oğlum” notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu

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