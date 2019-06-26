"BEN ONU HER HALİYLE SEVİYORUM"

"Yeni imajıyla dikkat çeken Doğulu, "Dizi için saç ve sakal uzattım" dedi. Eşi Neslihan Atagül ise eşinin imajını beğendiğini belirterek, "Ben onu her haliyle seviyorum" ifadelerini kullandı.