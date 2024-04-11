Neslihan Arın çeyrek finalde

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Saarbrücken kentindeki organizasyonda Neslihan, son 16 turunda ev sahibi ülkeden Miranda Wilson ile karşılaştı.

Müsabakayı 21-14 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden diğer milli sporcu Özge Bayrak Bağcı ise organizasyona son 16 turunda veda etti.

Özge, 3 numaralı seribaşı olan Danimarkalı Line Hojmark Kjaersfeldt ile yaptığı son 16 turu karşılaşmasını 13-21 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kaybetti.

Avrupa Badminton Şampiyonası, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.