Neslican Tay, sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 yıl önce kansere hastalığı sebebiyle bir bacağını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay, hastalığının yeniden nüksetmesi üzerine tekrar kemoterapiye başladı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Hastalığı ile ilgili detayları takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmeyen Neslican, son olarak yaptığı paylaşımla da, "Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı" diyerek kanserle sonuna kadar savaşacağını söyledi.

NESLİCAN TAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kanserle mücadele eden Neslican'ın tedavisinin yürütüldüğü hasteneden, yapılan multidisipliner klinik değerlendirmeler neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitesine alınma gerekliliği oluştuğunu, hastanın tedavisinin ilgili tüm branşların yakın takibi ile devam ettiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül Cuma günü hastanelerine başvurduğunu anımsatarak, hastanın son durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06’da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NESLİCAN TAY'A DESTEK MESAJI

Neslican Tay´ın yoğun bakıma alındığını öğrenen takipçileri genç kız için dua etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle;

'Bir an önce bize geri dön Neslican. Rabbim sana şifalar versin', 'Allah´ın izni ile iyi olacaksın', 'Dualarımız seninle tatlı kız', 'Dualarım seninle, başaracaksın', 'İyi ol birlikte felçli bir köpeğe yürüteç yapacağız', 'Öyle bir mucize olsun ki tüm kötü anıları unuttursun', 'Çiçek çıkacaksın o yoğun bakımdan dualarımızla.'

NESLİCAN TAY'A NE OLDU?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi´nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü´nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul´da bir hastanede yoğun bakıma alındı.