Hayatı beyazperdeye yansıyor 0:00 / 0:00

21 yaşında üç kez yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayata tutunan ancak dördüncü kez nükseden hastalığa yenik düşen Neslican Tay'ın öyküsü 'Demir Kadın Neslican' filmiyle beyazperdeye yansıyacak

HABERTURK.COM

Müthiş yaşam öyküsüyle milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek. Tay'ın hafızalara kazınan "Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin" sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım ve Ceylan Yapım'ın üstlendiği 'Demir Kadın Neslican' filminin çekimleri başladı. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor.

Neslican Tay 15 Eylül 2019'da vefat etti.

'Demir Kadın Neslican', Neslican Tay'ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak. Ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen film, Neslican Tay'ın ilham veren hikâyesinin umut dağıtmaya devam etmesi hedefiyle çekiliyor.

Naz Çağla Irmak

Özgür Bakar'ın yönettiği 'Demir Kadın Neslican' filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.