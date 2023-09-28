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        Haberler Yaşam Nesli tükenmekte olan pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi

        Nesli tükenmekte olan pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi

        Çin'de araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesindeki pangolinlerin pullarını incelemeleri sonucu yeni bir pangolin türü keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 28.09.2023 - 22:10
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        Çin'in Yünnan Üniversitesindeki Yaşam Bilimleri Fakültesinden araştırmacılar, Hong Kong ve Çin'in Yünnan eyaletinde yasadışı ticareti yapılırken el konulan pangolinlerin vücutlarının farklı bölümlerine ait pul örneklerini inceledi.

        Pulları inceleyen araştırmacılar, mevcut türlerde görülmemiş genetik farklılıklar keşfetti. Söz konusu farklılıklar, 8 pangolin türünden başka bir pangolin türünü ortaya koydu.

        Keşfedilen dokuzuncu pangolin türü, "manis mysteria" olarak adlandırıldı.

        CNN'e yazılı açıklama yapan araştırma yazarlarından Jing-Yang Hu, "manis mysteria"nın keşfiyle pangolinlerin neslini koruma çalışmalarının, bu türün özelliklerine uygun olarak da düzenlenebileceğini kaydetti.

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        Keşfedilen pangolin türünü fiziksel özellikleriyle ayırt edilmesinin zor olması nedeniyle "kriptik tür" olarak sınıflandıran araştırmacılar, genetik analizle başka pangolin türleri de bulabilmeyi umuyor.

        Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlandı.

        PANGOLİNLERİN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

        Karıncayiyen türüne ait pangolinlerin, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticareti yapılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

        Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

        Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012'den bu yana her yıl şubatın 3'üncü cumartesisi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

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        #Pangolin
        #haberler
        #çin
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