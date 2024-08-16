TEMEL BESİN KAYNAĞI BAMBU

Uzmanlara göre pandaların kendilerine özgü renkleri, beslenme alışkanlıklarıyla da ilişkilidir. Pek çok bitkiyi sindiremeyen, dolayısıyla çeşit çeşit bitki tüketemeyen pandalar, besin ihtiyaçlarını büyük oranda bambudan karşılıyor. Yetersiz beslendikleri için de ayılar gibi kış uykusunda onlara yetecek kadar yağ depolayamıyorlar.