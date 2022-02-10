Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin (NKÜ) Plastik Sanatlar Topluluğuna üye öğrenciler, hayvanların iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle zorlaşan yaşam koşulları ile zaman zaman maruz kaldıkları kötü muamelelere karşı farkındalık oluşturmak için çalışma yapmaya karar verdi.
AA'nın haberine göre öğrenciler, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Mahpeyker Yönsel koordinatörlüğünde doğadan topladıkları taşları çeşitli işlemlerden geçirerek çizim yapılabilecek hale getirdi.
Taşların üzerine öğrenciler tarafından nesli tükenme tehlikesinde olan büyük zıplar penguen, fok balığı, kutup ayısı, panda, balina gibi çeşitli hayvanların figürleri çizildi.
Öğrenciler, taşları üniversitedeki akademisyenlere de hediye ediyor.
Öğretim Üyesi Yönsel, herkesin doğaya ve hayvanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.
Öğrencileriyle anlamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yönsel, "İklim koşulları, küresel ısınma ya da yaşam alanlarını daralttığımız hayvanlarla ilgili yola çıktık. 'Bu hayvanları nasıl ele alırız, bunları nasıl bir sanat objesine çeviririz, aynı zamanda hayvanlar konusunda nasıl farkındalık yaratırız?' diye düşündük ve Tekirdağ çevresinden topladığımız taşlar üzerine hayvan figürü çizdik" dedi.
Yönsel, ortaya çıkan çalışmanın herkes tarafından çok anlamlı bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Taşları üniversitemizdeki öğretim üyelerine hatıra olarak vererek bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü çevremize baktığımızda artık hayvanların yaşam alanlarını daralttığımızın farkındayız. Hep birlikte şu dünyayı çok daha yaşanılır hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda ilk projemiz bu oldu ve bu projelerin devamını getireceğiz. Bu taşları sergileyerek sesimizi duyurmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz."
KİMİSİ PENGUEN KİMİSİ KUTUP AYISI ÇİZDİ
Resim bölümü 1. sınıf öğrencisi İlayda Çağlayan, nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkati çekmek için doğadan topladıkları objeleri sanat eserine dönüştürdüklerini dile getirdi.
Herkesin doğaya karşı daha fazla duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, "Topluluk olarak farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Ben de büyük zıplar penguen çiziyorum. Nesilleri gün geçtikçe tükenmeye devam ediyor" diye konuştu.
Öğrencilerden Burçin Bayat da doğal taşa kutup ayısını resmettiğini anlatarak, "Kutup ayıları buzulların erimesi ve denizlerin kirletilmesi nedeniyle yaşam alanları bulmakta zorluk çekiyorlar. Onlara sağlıklı ve güzel bir ortam sağlamak bizim elimizde, onları koruyalım" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!