Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı

AA

Seydişehir-Konya kara yolunun 70. kilometresinde bal ve çay satışı yapan Yusuf Öztürk, işine giderken yol kenarında gördüğü başından yaralı kuşun uçamadığını fark etti.

Neslinin tükenme tehlikesinden dolayı koruma altında olan yaralı sakaya sahip çıkan Öztürk, iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakmak üzere kuşu beslemeye başladı.

Doğal yaşamından mahrum beslemeye alınan yabani hayvanların hayatını sürdüremediğine dikkati çeken Öztürk, "Bu evcil bir kuş değil. Yaralı olduğunu görünce su ve ekmek ufağı vereyim diye aldım. Bıraksam başka hayvanlar yerdi. İyileşinceye kadar kutunun içinde bakıyım dedim. Bunu hapsedersek ölür. O yüzden iyileştikten sonra özgür hayatına bırakacağız. Çok güzel bir kuş." diye konuştu.