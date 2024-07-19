Nesli tükenme tehlikesi altındaki siyam timsahları artıyor

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BBC'nin haberine göre, eskiden Güneydoğu Asya bölgesinde oldukça yaygın görülen siyam timsahlarından sadece 400 tane kaldığı tahmin ediliyor ve çoğunluğu Kamboçya'da bulunuyor.

Çevreciler, 60 siyam timsahının yumurtalarından çıktığını ve bu sayının, bu yüzyılda nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için rekor olabileceğini aktardı.

Kakule Dağları'ndaki timsah sayısını artırmak için 20 yıldan fazladır süren çabaların ardından bunu "gerçek bir umut işareti" olarak nitelendiren çevreciler, bunun yerel sivil toplum kuruluşları ve Kamboçya hükümetinin işbirliğine dayalı koruma çabalarını teşvik ettiğini belirtti.

Boyları 3 metreye kadar ulaşan siyam timsahlarının nesli, yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve avlanma gibi nedenlerle "kritik tehlike altında" olarak sınıflandırılmıştı. Siyam timsahlarının türünün sona erdiği düşünülürken, 2000 yılında vahşi hayvanlara tekrar rastlanmıştı.