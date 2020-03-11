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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi - KAHRAMANMARAŞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Koruma altına alınan vaşaktan görüntüler

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Kahramanmaraş'ta görüntülendiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve korumaya alınan hayvanlardan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünce kurulan fotokapanla görüntülendi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, vaşağın bir süre çevreyi gözetledikten sonra bölgeden ayrıldığı görülüyor.Ayrıca görsellerde, keklik ve karda yürüyen kurt da yer alıyor.Kahramanmaraş'ın çeşitli yerlerine kurulan fotokapanlar, hem ender görülen yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasını hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesini sağlıyor.