Nesli tükenme tehlikesi altında olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi
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Türkiye'de yaşayan dört akbaba türü arasında bulunan kara ve kızıl akbabalar, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Alisofu köyü civarında gruplar halinde görüldü.
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Halk arasında doğanın çöpçüleri olarak bilinen ve yırtıcı kuş türleri arasında yer alan akbabalar, yiyecek ararken görüntülendi.
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Alisofu köyü sakinlerinden Remzi Soylu, ilk defa bir arada bu kadar çok akbaba gördüğünü belirterek, "Sabah köyden Sarıkamış'a giderken yol kenarında gördüm ve çok dikkatimi çekti. Sürü şeklinde 20-30 tane gördüm" dedi.
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