Nesli tükenme tehlikesi altında olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi

Alisofu köyü sakinlerinden Remzi Soylu, ilk defa bir arada bu kadar çok akbaba gördüğünü belirterek, "Sabah köyden Sarıkamış'a giderken yol kenarında gördüm ve çok dikkatimi çekti. Sürü şeklinde 20-30 tane gördüm" dedi.