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        Haberler Gündem Nesli koruma altındaki yaban keçileri Yusufeli karayolunda görüntülendi

        Nesli koruma altındaki yaban keçileri Yusufeli karayolunda görüntülendi

        Nesli koruma altındaki yaban keçileri Artvin-Yusufeli karayolunda görüntülendi Artvin'de nesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri sürü halinde Yusufeli karayolu kenarında görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:44
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        Karayolunda böyle görüntülendiler
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        Doğası ve zengin yaban hayatı ile bilinen Artvin Çoruh Vadisi, ayı, kurt, tilki, vaşak gibi hayvanların yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor.

        Çoruh nehri üzerinde yapılan barajlar yaban keçilerine de doğal yuva oldu.

        Nesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri, Artvin – Yusufeli karayolunda sık sık görülmesi sürücüleri şaşırtıyor.

        Sürü halinde ve otlarken kadraja takılan yaban keçileri, uzun süre bölgede dolandıktan sonra sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboluyor.

        DAĞ KEÇİSİ VURMANIN CEZASI 250 BİN TL

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2022-2023 av dönemine ait açıkladığı tazminat bedelinde Dağ keçisi vurmanın cezası 250 bin lira olarak belirledi.

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