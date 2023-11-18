Nesli koruma altındaki yaban keçileri Yusufeli karayolunda görüntülendi

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Doğası ve zengin yaban hayatı ile bilinen Artvin Çoruh Vadisi, ayı, kurt, tilki, vaşak gibi hayvanların yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor.

Çoruh nehri üzerinde yapılan barajlar yaban keçilerine de doğal yuva oldu.

Nesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri, Artvin – Yusufeli karayolunda sık sık görülmesi sürücüleri şaşırtıyor.

Sürü halinde ve otlarken kadraja takılan yaban keçileri, uzun süre bölgede dolandıktan sonra sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboluyor.

DAĞ KEÇİSİ VURMANIN CEZASI 250 BİN TL Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2022-2023 av dönemine ait açıkladığı tazminat bedelinde Dağ keçisi vurmanın cezası 250 bin lira olarak belirledi.