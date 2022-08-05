Şans oyunları platformuna rekabet soruşturması

DHA

Rekabet Kurulu, ön araştırmasını tamamlayarak nesine.com hakkında rekabet ihlali soruşturması açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’nin (Nesine.com) münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 7 Temmuz tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak platform hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA