Nesibe Aydın: 74 - NKA Universitas PEAC: 71

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Michal Chrakowiecki (Polonya), Dragos-Alin Nicolae (Romanya)

Nesibe Aydın: Nacickaite 16, Meltem Yıldızhan 6, Harika Eldaş 8, Thomas 17, Coates 21, Merve Uygül, Gülşah Duman, Hülya Çoklar 6

NKA Universitas PEAC: Kiss 23, Marshall 11, Wentzel 6, Dudasova 11, Szucs 15, Selcova 3, Brajkovic 2

1. Periyot: 22-22

Devre: 36-41

3. Periyot: 54-59

Normal süre: 65-68

İlk maçı deplasmanda 71-68 kazanan başkent ekibi, sahasında rakibine normal süreyi aynı farkta (65-68) geride kapatınca karşılaşma uzatma periyoduna gitti. Uzatmada rakibine üstünlük kuran Nesibe Aydın, maçı 74-71 kazanarak tur atladı.

OGM Ormanspor: 72 - ACS Sepsi-SIC: 69

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Maka Kupadatze (Gürcistan), Diana Lapanovic (Slovenya), Ievgenii Nagornyi (Ukrayna)

OGM Ormanspor: Robinson 16, Lucet 2, Sevgi Uzun 4, Gökşen Fitik 18, McCowan 16, Damla Gezgin 8, Nazlı Gökdemir 2, Meltem Avcı 4, Nilay Kartaltepe 2

ACS Sepsi-SIC: Fraser 30, Ghizila 8, Pasic 11, Podar 7, Wallace 9, Catinean, Orban 4

1. Periyot: 18-11

Devre: 35-37

3. Periyot: 58-52

İlk maçı deplasmanda 80-52 kazanan başkent temsilcisi, ikinci maçı da kazandı ve üst tura adını yazdırdı.