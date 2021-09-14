Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, ilk defa yer alacağı Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyor

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada bitirdiklerini, play-off'ta yarı final oynadıklarını ve FIBA Avrupa Kupası'na katılma hakkı elde ettiklerini hatırlattı.
Elde ettikleri başarının geçen sezondan ibaret kalmasını istemediklerini belirten Aydın, ligde en az geçen sezonki başarıyı tekrar etmek istediklerini ifade etti.
Nesibe Aydın'ın başarılarından dolayı rakiplerin maçlara daha farklı hazırlanacağını düşündüklerine dikkati çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Daha zorlu mücadelelerimiz olacak. Bu duruma iyi hazırlandık. Takımımızın kadro kalitesinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamız ve disiplinimiz sahada asıl farkımızı ortaya koyacak. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı ilk kez deneyimleyeceğiz. Gönlümüzden çeyrek finalde olmayı geçiriyoruz ama bu konuda adım adım gitmekte ve ölçülü bir şekilde hareket etmekte fayda var. Nesibe Aydın'ın uzun vadeli hedeflerinde Avrupa'da Türkiye'ye yakışacak bir başarıyı hedefliyoruz. Nesibe Aydın'ın kadın basketboluna yaptığı uzun vadeli bir yatırım var. Geçen seneye benzer başarıları biz önümüzdeki en az 5 sezonda da tekrar etmek istiyoruz."
- "Yönetim olarak sportif konulara karışmıyoruz"
Mirkan Aydın, yönetim olarak sportif konulara karışmadıklarını, işin bütçe ve denetim kısmıyla ilgilendiklerini dile getirdi.
Sportif kararların tamamını teknik heyetin aldığını aktaran Aydın, "Transfer bütçesini oluştururken teknik heyetle toplantılar yaptık. Hem Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi hem de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kaldırabilecek bir takım kurmayı hedefledik. Takımımızın geçen sezonki omurgasını koruyarak hem Avrupa'da oynayabilecek hem de ligde yukarıları zorlayabilecek bir takım kurmayı amaçladık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Aydın, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Genç sporcularımızla tecrübeli arkadaşlarımızı birleştirdik. 2 ABD'li ve 1 Litvanyalı basketbolcuyu takımımıza transfer ettik. Geçen sezon takımımızda bulunan Katsiaryna Snytsina ile kontratımızı yeniledik. Ayrıca yerli oyuncularımızdan ikisi de milli takım kadrosunda yer alıyor. Sezon boyunca bizi 2 hedefimize ulaştıracak bir kadroyla yola çıktık. 28 yaş ortalamasıyla lige başlıyoruz. Zaman içerisinde Nesibe Aydın'ın altyapı takımlarından daha çok öğrenci A kadroya girmeye başladıkça, ortalamamızı giderek düşüreceğiz."
Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, kulüp olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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