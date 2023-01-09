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Neşet Ertaş anıldı

Erzurum'da Palandöken Belediyesi'nce Türk halk müziğinin sanatçısı Neşet Ertaş için anma konseri düzenledi

Giriş: 09.01.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Neşet Ertaş anıldı - Magazin haberleri
Neşet Ertaş anıldı
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AA

İbrahim Erkal'ı vefat yıldönümünde eserleriyle yad eden Palandöken Belediyesi, 'Bozkırın Tezenesi' olarak da anılan Neşet Ertaş için Efkan Ala Kültür Merkezi'nde anma konseri düzenledi.

"GÜZİDE BİR SANATÇI"

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu da Ertaş'ın eserlerini yorumladı.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ertaş'ın, Anadolu'nun dinmeyen sesi ve bu coğrafyaya değer katan güzide bir sanatçı olduğunu belirtti.

"RAHMETLE ANIYORUZ"

Geçmişi unutmadıklarını belirten Sunar, "Düzenlediğimiz bu etkinliklerle ebedi aleme intikal etmiş usta sanatçılarımızı yad ediyor, eşsiz eserlerinde yaşamaya çalışıyoruz. Ahi Evran'ın ahfadından merhum Ertaş'ı, Alvarlı Efe'mizin torunlarıyla buluşturduk. Etkinliğimize katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyor, Ertaş'ı rahmetle anıyoruz" dedi.

Sunar, Belediye bünyesinde oluşturdukları Selçuk İçoğlu yönetimindeki Türk Musikisi Topluluğu'nda yer alan 46 sanatçıya ve konsere katılanlara teşekkür etti.

Fotoğraflar:

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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