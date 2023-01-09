Neşet Ertaş anıldı

İbrahim Erkal'ı vefat yıldönümünde eserleriyle yad eden Palandöken Belediyesi, 'Bozkırın Tezenesi' olarak da anılan Neşet Ertaş için Efkan Ala Kültür Merkezi'nde anma konseri düzenledi.

"GÜZİDE BİR SANATÇI"

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu da Ertaş'ın eserlerini yorumladı.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ertaş'ın, Anadolu'nun dinmeyen sesi ve bu coğrafyaya değer katan güzide bir sanatçı olduğunu belirtti.