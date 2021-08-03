İkisi bir arada, üçü bir arada, fındık aromalı vb. farklı çeşitleri bulunan ve her bir çeşidi bizlere ayrı bir lezzet sunan Nescafe, tıpkı Türk kahvesi ve çay gibi yüksek oranda kafein içeriyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın da en çok ilgi gören kahve çeşitlerinden biri olarak, uygun fiyatı ile de her bütçeden kişiye hitap ediyor.

Nescafenin Faydaları Nedir?

Enerjinizin Artmasını Sağlar: Bazı kişiler sürekli yorgunluk ve halsizlikten şikayet ederler. İşte bu gibi bir durum sizde var ise ve herhangi bir sağlık sorununuz da yok ise sizin için bu içecek faydalı olacaktır. Kısa sürede üzerinizdeki uyuşukluğu atmanıza yardımcı olur. Bu içeceğin içindeki kafein damarlar yoluyla beyne gidecek ve beyinde gerekli uyartıyı oluşturup vücudun harekete geçmesini sağlayacaktır. Yalnız günde 1 en fazla 2 fincan için. Daha fazla sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bazı kişiler sürekli yorgunluk ve halsizlikten şikayet ederler. İşte bu gibi bir durum sizde var ise ve herhangi bir sağlık sorununuz da yok ise sizin için bu içecek faydalı olacaktır. Kısa sürede üzerinizdeki uyuşukluğu atmanıza yardımcı olur. Bu içeceğin içindeki kafein damarlar yoluyla beyne gidecek ve beyinde gerekli uyartıyı oluşturup vücudun harekete geçmesini sağlayacaktır. Yalnız günde 1 en fazla 2 fincan için. Daha fazla sağlık sorunlarına yol açabilir. Stresin Miktarını Normale Çekiyor: Bu konuda araştırma sonuçları mevcut abartıya kaçmadan günde 1 fincan nescafe içen kişilerde stres miktarı olması gereken değerlerde kalıyor. Özellikle de sabah içilen kahvede bu daha fazla etkili oluyor. Stresli bir hayatınız var ise ya da ya böyle bir işiniz var ise günde 1 tane içmenizi öneririz. Stresle ilişkisi bilim adamlarınca kanıtlanmış.

Bu konuda araştırma sonuçları mevcut abartıya kaçmadan günde 1 fincan nescafe içen kişilerde stres miktarı olması gereken değerlerde kalıyor. Özellikle de sabah içilen kahvede bu daha fazla etkili oluyor. Stresli bir hayatınız var ise ya da ya böyle bir işiniz var ise günde 1 tane içmenizi öneririz. Stresle ilişkisi bilim adamlarınca kanıtlanmış. Bağırsakları Normale Göre Daha İyi Çalıştırıyor: İçeriğindeki maddelerden dolayı bağırsak hücreleri uyarılıyor ve bu şekilde bağırsak besinleri daha iyi sindiriyor. Özellikle bağırsak sorunları yaşayan kişiler fayda görüyor. Kabızlık durumunda da çok etkili oluyor ve kabızlığı gideriyor. Tabi ki aşırı derece de içmeden bunları sağlıyor.

İçeriğindeki maddelerden dolayı bağırsak hücreleri uyarılıyor ve bu şekilde bağırsak besinleri daha iyi sindiriyor. Özellikle bağırsak sorunları yaşayan kişiler fayda görüyor. Kabızlık durumunda da çok etkili oluyor ve kabızlığı gideriyor. Tabi ki aşırı derece de içmeden bunları sağlıyor. Kanseri Önlemeye Yardımcı Olur: Kanser artık dünyada en fazla can alan hastalıkların başında geliyor. Bu noktada önemli olan kansere yakalanmadan önceki süreçtir. Yani sağlıklı beslenip bu duruma yakalanmamak en doğru olandır. Bunun içinde kahve içen bireylerin yüzde 30 daha az kansere yakalandığı kanıtlanmıştır. Ortalama günde 2 tane içen bireylerde bu etki ortaya çıkıyor.

Kanser artık dünyada en fazla can alan hastalıkların başında geliyor. Bu noktada önemli olan kansere yakalanmadan önceki süreçtir. Yani sağlıklı beslenip bu duruma yakalanmamak en doğru olandır. Bunun içinde kahve içen bireylerin yüzde 30 daha az kansere yakalandığı kanıtlanmıştır. Ortalama günde 2 tane içen bireylerde bu etki ortaya çıkıyor. Zayıflamaya Yardımcı Olur: Birçok diyetisyenin önerdiğine şahit olmuşsunuzdur. Bu kahveyi şeker ve süt tozu kullanmadan içtiğinizde vücudunuzda yağ yakımını arttıracaktır. Yağ yakımının fazla olması da size kilo verdirecektir. Yapılan bir klinik çalışma metabolizma çalışma hızını %10 arttırdığı gözlemlenmiştir.

Birçok diyetisyenin önerdiğine şahit olmuşsunuzdur. Bu kahveyi şeker ve süt tozu kullanmadan içtiğinizde vücudunuzda yağ yakımını arttıracaktır. Yağ yakımının fazla olması da size kilo verdirecektir. Yapılan bir klinik çalışma metabolizma çalışma hızını %10 arttırdığı gözlemlenmiştir. Depresyon İçin Bire Birdir: Yanlış duymadınız depresyon dedik. Ruhsal sorunların büyüyüp psikolojik hal almasıyla depresyon haline dönüşebiliyor. Yalnız günde 1 bardak tüketildiğinde ise rahatlama ve gevşeme sağlayarak depresyon riski azaltılıyor. Bu durum Harward üniversitesinde yapılan bir çalışma ile de kanıtlanmıştır. Ortalama günde 2 bardak kahve depresyon riskini %60’a kadar azalttığı bu üniversitenin yaptığı çalışma ile kanıtlanmıştır.

Yanlış duymadınız depresyon dedik. Ruhsal sorunların büyüyüp psikolojik hal almasıyla depresyon haline dönüşebiliyor. Yalnız günde 1 bardak tüketildiğinde ise rahatlama ve gevşeme sağlayarak depresyon riski azaltılıyor. Bu durum Harward üniversitesinde yapılan bir çalışma ile de kanıtlanmıştır. Ortalama günde 2 bardak kahve depresyon riskini %60’a kadar azalttığı bu üniversitenin yaptığı çalışma ile kanıtlanmıştır. Baş Ağrısı Sorununu Çözüyor: İçeriğindeki kafeinden dolayı ağrı kesme özelliği vardır. Başınızın ağrıması durumunda içildiğinde hızlı şekilde ağrıyı azaltır ve geçirir. Migren ağrılarında da hafifletici özelliğe sahiptir. Deneyen kişiler bunu net bir şekilde görmüştür.

İçeriğindeki kafeinden dolayı ağrı kesme özelliği vardır. Başınızın ağrıması durumunda içildiğinde hızlı şekilde ağrıyı azaltır ve geçirir. Migren ağrılarında da hafifletici özelliğe sahiptir. Deneyen kişiler bunu net bir şekilde görmüştür. Pankreasın Sağlıklı Olmasını Sağlıyor: Pankreasta ortaya çıkacak sağlık sorununu önlüyor. Şeker hastalığı ve pankreas kanserine karşı da bir zırh oluyor. Onlarca denek üzerinde yapılan çalışma ile bu durum kanıtlanmıştır.

Pankreasta ortaya çıkacak sağlık sorununu önlüyor. Şeker hastalığı ve pankreas kanserine karşı da bir zırh oluyor. Onlarca denek üzerinde yapılan çalışma ile bu durum kanıtlanmıştır. Alzhemir Riskini Azaltır: Bunamak olarak bilinen alzhemir hastalığı çok tehlikelidir. Her şeyi unutturan bu hastalık çok tehlikelidir. Yaşlanan kişilerde bu hastalık çok fazla görülür ve de herhangi bir tedavisi de yoktur. Bunun içinde öncesinde sağlıklı yaşamak şarttır. İşte bu içeceğin içeriğindeki maddeler bu hastalığa yakalanma riskine karşı sizi koruyor.

Bunamak olarak bilinen alzhemir hastalığı çok tehlikelidir. Her şeyi unutturan bu hastalık çok tehlikelidir. Yaşlanan kişilerde bu hastalık çok fazla görülür ve de herhangi bir tedavisi de yoktur. Bunun içinde öncesinde sağlıklı yaşamak şarttır. İşte bu içeceğin içeriğindeki maddeler bu hastalığa yakalanma riskine karşı sizi koruyor. Karaciğer Sağlığını Korur: Çok önemli bir organımızdır, vücutta birçok yaşamsal olayda rol oynar. Hepatit ve karaciğer sağlık sorunları bu organın düzenli çalışmadığında ortaya çıkar. İşte bu noktada günde 2 fincan kahve içenlerin karaciğer rahatsızlıklarına yakalanma ihtimali %80 oranında azalır.

Nescafenin Zararları Nelerdir?

Tansiyonu Normal Değerlerin Üzerine Çıkartıyor: Tüketim artınca kalpte çarpıntı ve buna bağlı olarak da kanın damarlara yaptığı basınç yani tansiyon yükseliyor. Tansiyonun yükselmesi demek birçok sağlık probleminin beraberinde gelmesi demektir. Bunun içinde dikkatli olmanız gerekmektedir.

Tüketim artınca kalpte çarpıntı ve buna bağlı olarak da kanın damarlara yaptığı basınç yani tansiyon yükseliyor. Tansiyonun yükselmesi demek birçok sağlık probleminin beraberinde gelmesi demektir. Bunun içinde dikkatli olmanız gerekmektedir. Kalpte Çarpıntı Meydana Getiriyor: Bu durumu bu içeceği tüketen birçok kişi yaşamıştır. Özellikle aç karnına ya da arka arkaya birden fazla tükettiğinizde kalpte çarpıntı oluşacaktır. Bu durumun sürekli olması durumunda ise çeşitli kalp, damar, tansiyon problemleri yaşanacaktır.

Bu durumu bu içeceği tüketen birçok kişi yaşamıştır. Özellikle aç karnına ya da arka arkaya birden fazla tükettiğinizde kalpte çarpıntı oluşacaktır. Bu durumun sürekli olması durumunda ise çeşitli kalp, damar, tansiyon problemleri yaşanacaktır. Uyku Problemi: En çok bilinen yan etkisi(zararı) budur. Birçok kişi uykusunun gelmediğini anında fark ediyor. Sürekli içip uyumadığınız da belli bir süre sonra uyku bozukluğu sorunu yaşayabilirsiniz. Bunun içinde çok fazla içmemeye ve uykum gelmesin diye de bol bol tüketmeyin.

En çok bilinen yan etkisi(zararı) budur. Birçok kişi uykusunun gelmediğini anında fark ediyor. Sürekli içip uyumadığınız da belli bir süre sonra uyku bozukluğu sorunu yaşayabilirsiniz. Bunun içinde çok fazla içmemeye ve uykum gelmesin diye de bol bol tüketmeyin. Doğurganlığın Azalması: Bu etki bayanlarda ortaya çıkıyor. Yıllarca düzenli içildiğinde hamile kalma ihtimali azalıyor. Ayrıca hamile bayanlar sürekli tükettiğinde düşük yapma durumu ortaya çıkıyor. Bunun içinde biraz daha doğru tüketilmesi gerekmektedir.

Bu etki bayanlarda ortaya çıkıyor. Yıllarca düzenli içildiğinde hamile kalma ihtimali azalıyor. Ayrıca hamile bayanlar sürekli tükettiğinde düşük yapma durumu ortaya çıkıyor. Bunun içinde biraz daha doğru tüketilmesi gerekmektedir. Vitamin Ve Mineral Kaybına Neden Oluyor: Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu maddelerden ikisi vitamin ve mineral. Bu iki madde çok fazla nescafe tüketiminden dolayı idrarla dışarı atılıp vücudun bu iki madde eksikliğine sebep oluyor. Bu durumda ise birçok sağlı problemleri ortaya çıkıyor.

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu maddelerden ikisi vitamin ve mineral. Bu iki madde çok fazla nescafe tüketiminden dolayı idrarla dışarı atılıp vücudun bu iki madde eksikliğine sebep oluyor. Bu durumda ise birçok sağlı problemleri ortaya çıkıyor. Mide Hastalıklarının Artmasına Sebep Oluyor: Gastrit, ülser ve karın ağrısı gibi şikayetlerin artmasına ve doğru orantılı olarak mide sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle de reflü şikayetleri yaşanıyor. Kahvenin çok içilmesi reflü yapıyor ve yaşam kalitesini bozuyor.

Gastrit, ülser ve karın ağrısı gibi şikayetlerin artmasına ve doğru orantılı olarak mide sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle de reflü şikayetleri yaşanıyor. Kahvenin çok içilmesi reflü yapıyor ve yaşam kalitesini bozuyor. Çok Fazla İdrara Çıkma Hali: Sürekli olarak lavaboya çıkma ve tekrar tekrar idrarınızın geldiğini göreceksiniz. Bu durum moralinizi bozacak ve iş aksamalarına neden olacaktır. İnsülin durumunun dengesini bozarak bu hastalığa sebebiyet veriyor.

Sürekli olarak lavaboya çıkma ve tekrar tekrar idrarınızın geldiğini göreceksiniz. Bu durum moralinizi bozacak ve iş aksamalarına neden olacaktır. İnsülin durumunun dengesini bozarak bu hastalığa sebebiyet veriyor. Şeker Hastalığı Riskini Artırıyor: Özellikle şekerle tüketildiğinde Tip 2 yani şeker hastalığı riski arttırıyor. Bunun içinde mümkün olduğunca az şekerli için ve az tüketin. 3’ü bir arada olanlarda risk daha yüksektir.

Özellikle şekerle tüketildiğinde Tip 2 yani şeker hastalığı riski arttırıyor. Bunun içinde mümkün olduğunca az şekerli için ve az tüketin. 3’ü bir arada olanlarda risk daha yüksektir. Görme Problemleri: Nescafenin göze zararları da yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Göz bozukluğu, astigmat, miyop, hipermetrop, katarakt gibi göz sorunlarını tetiklediği bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Göz problemleri olmaması için ideal tüketim şarttır.