Nescafe klampanya sayfasında yer alan bilgilere göre 4. dönem çekilişinden ikramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 19.02.2022 tarihine kadar; yedek talihlilerin 06.03.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor. ,

Açıklamaya göre bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamayacaklar.