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Nescafe çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022: 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ve kazanan isim listesi açıklandı mı?

Nescafe çekilişi 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022

Şans oyunu meraklılarının günlerdir ilgiyle takip ettiği Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları gündemde. Nescafe aylık çekilişlerine başvurular 20 Aralık 2021 - 19 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti. İstanbul Beyoğlu'nda 28 Ocak'ta gerçekleşen Nescafe çekilişi için gözler sonuç tarihine çevrilmişti. 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ve kazanan isim listesi açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022

04.02.2022 - 10:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2021 yılından beri Nescafe tarafından düzenlenen hediye çekilişleri için araştırmalar çoğaldı. Bilindiği gibi Ocak ayında gerçekleşen Nescafe 4. dönem çekilişi sonuçlarının Şubat ayında duyurulması bekleniyordu. Nescafe çekilişleri kapsamında 50 kişiye iPhone 12, 50 kişiye AirPods kulaklık, 1 kişiye ise BMW 118i otomobil veriliyor. Nescafe ürünlerinin ambalajlarında yer alan kodlarla başvurulan Nescafe çekilişi için 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ve kazanan isim listesi açıklandı mı sorusu gündeme oturdu. İşte Nescafe çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 

  • NESCAFE 4. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    20 Aralık 2021 - 19 Ocak 2022 tarihlerinde Nescafe 4. dönem çekilişi için başvuran adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Nescafe 4. dönem çekilişinin kazannları belli oldu. 

     

    Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verileceği açıklanan Nescafe çekilişleri böylece tamamlanmış oldu. 

  • NESCAFE 4. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA 

    4 Şubat 2022 tarihinde açıklanan Nescafe 4. Dönem çekilişi sonuçları için adaylar https://www.kampanya.nescafe.com.tr/kazananlar adresinden sorgulama yapabilir.

  • Nescafe klampanya sayfasında yer alan bilgilere göre 4. dönem çekilişinden ikramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 19.02.2022 tarihine kadar; yedek talihlilerin 06.03.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor. ,

    Açıklamaya göre bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamayacaklar.

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