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Nermin Bir Aşk Hikayesi İstanbul prömiyeri AKM’de

Giriş: 03.07.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Nermin Bir Aşk Hikayesi İstanbul prömiyeri AKM’de

Atatürk Kültür Merkezi 14 Temmuz'da Nermin Bir Aşk Hikayesi prömiyerini sezonun son gösterimlerinden biri olarak sergileyecek

HABERTURK.COM

Nermin Bir Aşk Hikayesi dans tiyatrosu ile 1900’lü yıllarda Endülüs’te başlayıp Anadolu’ya uzanan farklı iki kültürün insanları olan Nermin ve Jacop’un aşk hikayesi, İstanbul izleyicisi ile AKM’de buluşacak.

Bir aşk hikayesi olarak başlasa da kendini arayanların bir içsel yolculuğuna dönüşen oyun, Flamenko, Türk Halk dansları, bale ve modern dans sentezlerinden oluşuyor.

Metehan Gözütok’un yazdığı hikâyenin anlatıcılığını Nazlı Masatçı’nın seslendirdiği dans tiyatrosunda Nermin rolünü Rasime Öktem canlandırıyor.

Tüm sezon boyunca birbirinden özel isimleri ve uluslararası toplulukları konuk eden Atatürk Kültür Merkezi 14 Temmuz’da Nermin Bir Aşk Hikayesi prömiyerini sezonun son gösterimlerinden biri olarak sergileyecek.

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