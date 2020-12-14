Bezmen, Savacı ile çekilen bu karesini de şu sözlerle yayınladı:

11 sene önce bu sabah uyandığımda, yüreğimin yarasını, hasretini, ruhumun acısını tedavi sürecindeydim. Bildiğim hayat bitivermiş ve ben dünyanın bir ucunda, havalanıp uçmakla ağır durmak arasında zamansız, mekansız bir yerlerde kalmıştım. Heniden çok sevmek, çok sevilmek istiyordum hem de yıllardır emin olduğum dünyanın dışından şüphe ediyordum.



O akşam ki davete defalarca vazgecip tekrar giyinip zoraki gittim. İlk "Merhaba" bakışını yıllar boyu sürdürecek ve hep aynı tazelikle tekrarlayacak bir hediye olacağını nereden bilebilirdim.