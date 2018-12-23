Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, son olarak ‘Avlu’ dizisiyle seyirciyle buluşan Nergis Öztürk’un Özlem Alpözü ile birlikte rol aldığı ‘Sultana’ oyununun prömiyeri önceki akşam Kadıköy'de yapıldı. Yoğun ilginin olduğu oyunu izlemeye gelenler arasında Meltem Cumbul, Furkan Andıç, Canan Ergüder-Kenan Ece, Kaan Urgancıoğlu, Damla Sönmez-Ushan Çakır gibi ünlü isimler yer aldı. Nergis Öztürk, son dönemde moda olan direk dansını tiyatro oyununu taşıdı.