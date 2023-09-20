Neredeyse yüzünün tamamını kaplayan bir doğum lekesiyle dünyaya geldi
Luna, dünyaya geldiğinde yüzünde büyük bir doğum lekesi vardı. Kızlarının gelecekte zorbalığa uğramasından korkan anne baba, Luna'nın ameliyat olması için büyük çaba gösterdi.
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Carolina ve Thiago Tavares, çocuklarını kucaklarına aldıklarında çarpıcı bir sürprizle karşılaştı. Kızları Luna'nın, doğduğunda nevüs adı verilen gözle görülür bir doğum lekesi vardı.
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Bir maskeyi andıran doğum lekesi, Luna'nın yüzünü kaplıyordu. Çift, kızlarının bu benzersiz özelliğini sevgiyle kucakladı ancak diğer insanlar için aynı şeyi söylenemezdi.
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Bir gün, bir kadının Luna'ya 'canavar' demesi, anne Carolina'yı gelecek hakkında düşünmeye zorladı ve çift küçük kızları için harekete geçti.
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Çift, kızlarının gerekli tıbbi işlemleri görmesi için bir bağış kampanyası başlattı. Uzun ve zorlu geçen altı ameliyattan sonra Luna'nın yüzündeki doğum lekesi büyük ölçüde silindi.
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Luna şu an iyileşme süreci içerisinde ve her gün daha iyiye gidiyor. Tüm yaşadıklarını büyük bir cesaret ile karşılayan küçük kız, neşesi ve sevgisiyle herkesi gülümsetiyor.
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Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Luna Tavares Instagram