Ülkemizde Portekiz askeri olarak bilinen 'physalia physalis', iğnesiyle hem deniz canlıları hem de insanlar için ciddi etkilere yol açabiliyor. Dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biri olan 'physalia physalis'in kök şeklindeki uzantıları nematosist zehiri ile kaplıdır. Denizanası, bu zehri diğer küçük canlıları felç ederek öldürmek için kullanır. Physalia physalis ılık okyanuslarda yalnız veya toplu şekilde yol alır. Hava yastığı şeklindeki görünüşü sayesinde rüzgarla beraber suyun üzerinde ilerler.