Nerede oy kullanacağım? Sorgulamaları Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğunluk kazandı. 31 Mart yerel seçimde oy kullanacak vatandaşlar nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebiliyor. YSK ve e-devlet Yurt İçi Seçmen Sorgulama sayfasından vatandaşlar oy kullanma yerini öğrenebiliyor. İşte YSK ve e-devlet Yurt İçi Seçmen Sorgulama sayfası ve adım adım oy kullanacağın yeri sorgulama işlemleri